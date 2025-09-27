Vieira allo scoperto | Il rapporto con Mourinho gli scontri con Ibrahimovic la testata di Zidane a Materazzi Vi dico tutto Le confessioni dell’ex Juventus!

Vieira, ex centrocampista della Juve ed ora allenatore del Genoa, ha ripercorso così alcune tappe della sua carriera. Le dichiarazioni. Patrick Vieira oggi è l’allenatore del Genoa ma la sua carriera da giocatore è stata un susseguirsi di successi con l’Arsenal, la Juve e l’ Inter, dove ha incarnato forza, visione e leadership. Questa stessa mentalità, vincente e carismatica, il francese sta cercando ora di trasmetterla ai suoi giocatori nel ruolo di tecnico. La sua esperienza in campo ai massimi livelli lo rende una figura di riferimento per il club ligure, che punta a consolidare un progetto ambizioso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vieira allo scoperto: «Il rapporto con Mourinho, gli scontri con Ibrahimovic, la testata di Zidane a Materazzi. Vi dico tutto». Le confessioni dell’ex Juventus!

