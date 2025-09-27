VIDEO| Reddito di merito Occhiuto | 500 euro al mese ai diplomati che si iscrivono nelle università calabresi

Reggiotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Penso che una delle più grandi preoccupazioni che può avere un padre o una madre in Calabria, se guadagna 1300, 1700, 2000 euro al mese, e ha un figlio di 17 o 18 anni, è che questo figlio una mattina vada da loro e dica: 'mamma, papa', io vorrei andare all'Università a Milano, a Roma. E come lo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reddito - merito

"500 euro al mese ai diplomati". In Calabria arriva il reddito di merito: come funziona

Occhiuto lancia il reddito di merito: “500 euro mensili ai ragazzi che scelgono di studiare in Calabria”

VIDEO| Reddito di merito, Occhiuto: "500 euro al mese ai diplomati che si iscrivono nelle università calabresi" - come incentivo, ai diplomati calabresi che decidono di iscriversi nelle Università calabresi e che manterranno la media del ... reggiotoday.it scrive

video reddito merito occhiutoTridico: «Il reddito di merito di Occhiuto? Non è altro che una borsa di studio» - «Se vuole dare davvero una mano ai calabresi che fanno fatica, non deve fare altro che sostenere la nostra proposta del reddito di dignità» dichiara il candidato alla presidenza alla Regione Calabria ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Reddito Merito Occhiuto