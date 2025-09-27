Tempo di lettura: 2 minuti Tanta emozione e non poteva essere altrimenti. Frasso Telesino si è stretta ancora una volta attorno ai genitori del piccolo Vincenzo al quale è stata dedicata la Pigiama Run edizione 2025. Un’iniziativa fatta di solidarietà e vicinanza a una famiglia che ha perso il proprio angelo a soli 7 anni, troppo presto per potersene convincere. Una giornata intensa sotto tutti i punti di vista, un evento che è stato vissuto con grande partecipazione ed emozione perchè il fine era importante. In conclusione, sono stati raccolti 3550 euro da donare alla Lilt con l’assegno che è stato donato dai genitori di Vincenzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Pigiama Run nel ricordo di Vincenzo: “La sua bontà custodita dalla comunità”