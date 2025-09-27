VIDEO| Emergenza Gaza e Colori contro il silenzio | l' opera dell' artista Fazzari a sostegno di Save The Children
Un’opera intensa e toccante, capace di parlare direttamente al cuore, nata per denunciare la drammatica condizione vissuta dal popolo palestinese, e in particolare dalle bambine e dai bambini di Gaza.L’artista Giuliano Fazzari ha scelto di rappresentare questa realtà attraverso una creazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: emergenza - gaza
Gaza, 79 morti in un raid israeliano, la tregua si allontana. L’Onu: “L’emergenza carburante è drammatica”
Tel Aviv: lancio di aiuti dagli aerei. Ma nega l’emergenza fame a Gaza
Gaza, emergenza carestia: «6 persone morte di fame in un giorno». Allarme Onu: «Aiuti dirottati: il 90% non arriva ai civili»
Emergenza Bambini a Gaza Durante i conflitti armati i bambini sono i soggetti più vulnerabili. Aiuta l'UNICEF a salvare i bambini ? Dona ora kit di emergenza Ogni guerra è contro i bambini, siano essi israeliani o palestinesi. Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Emergenza malnutrizione, a Gaza 9 morti per fame in 24 ore, 3 sono bambini. #ANSA - X Vai su X
VIDEO| Emergenza Gaza e "Colori contro il silenzio": l'opera dell'artista Fazzari a sostegno di Save The Children - In un gesto di profonda solidarietà, l’artista ha deciso di destinare il totale del ricavato della vendita dell’opera all’Organizzazione internazionale indipendente. Come scrive reggiotoday.it