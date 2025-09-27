VIDEO | Bucchi | Rimediato con qualità all' errore sullo 0-1 Stiamo correndo forte
Più sollevato e più sereno Cristian Bucchi dopo il 3-1 al Carpi: "Dobbiamo migliorare un po' di cose però la squadra ha tanta qualità e ha vinto con merito. Oggi non ci ha fregato un errore tecnico ma un errore di lettura con cui abbiamo regalato il gol. Avevamo preparato la partita sapendo che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
