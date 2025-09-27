La società azzurra lavora sul mercato, muovendosi con largo anticipo per trovare un sostituto all’altezza sulla fascia destra Il calciomercato non finisce mai, e mentre gli uomini di Conte si concentrano in vista del big match contro il Milan, la dirigenza azzurra inizia già a muoversi per intavolare trattative: rinforzare la squadra è ancora possibile. C’è un ruolo, su tutti in cui mancano pezzi: quello del terzino destro. Di Lorenzo resta il titolare indiscusso, ma ha bisogno di ricambi che convincano Conte più di Mazzocchi. E dopo la telenovela Juanlu, c’è un nome nuovo nei piani del DS Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Vice Di Lorenzo, non solo Juanlu: colpo da 25 milioni