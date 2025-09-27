Vice Di Lorenzo non solo Juanlu | colpo da 25 milioni
La società azzurra lavora sul mercato, muovendosi con largo anticipo per trovare un sostituto all’altezza sulla fascia destra Il calciomercato non finisce mai, e mentre gli uomini di Conte si concentrano in vista del big match contro il Milan, la dirigenza azzurra inizia già a muoversi per intavolare trattative: rinforzare la squadra è ancora possibile. C’è un ruolo, su tutti in cui mancano pezzi: quello del terzino destro. Di Lorenzo resta il titolare indiscusso, ma ha bisogno di ricambi che convincano Conte più di Mazzocchi. E dopo la telenovela Juanlu, c’è un nome nuovo nei piani del DS Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: vice - lorenzo
Juanlu perfetto come vice Di Lorenzo, ma il Siviglia fa muro
Napoli, chiuso il colpo Lorenzo Lucca: l’attaccante sarà il vice Romelu Lukaku
Un vice Di Lorenzo, un’ala sinistra e un centrocampista: le ultime richieste di Conte per il suo Napoli
Occasione a costo zero per il Napoli! Il vice Di Lorenzo può essere l’ex Juve I dettagli nel link del primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Braccio di ferro tra Napoli e Siviglia: stallo per Juanlu, il motivo | CM.IT - Prosegue senza sosta la ricerca del terzino destro, colui che diventerà il vice- Si legge su calciomercato.it
Il Napoli guarda anche altrove per il vice-Di Lorenzo: si pesca ancora dal Girona? - Di Lorenzo, ma ha fissato anche una deadline e nel frattempo sonda altre piste. Segnala tuttomercatoweb.com