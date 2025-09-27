Viaggio nello spazio per due giovani studenti di Terni | Esperienza emozionante

Ternitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata all’insegna della scienza, dell’innovazione e della curiosità. È l’esperienza vissuta da due studenti di Terni, Gaia Collazzoni e Gabriele Neroni che, in occasione della Notte europea dei ricercatori, hanno avuto l’opportunità di visitare la sede dell’Agenzia spaziale italiana a Roma.I. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggio - spazio

Remo Salvadori, lo spazio e l’arte. Viaggio nelle “stanze“ del pensiero

Perché le risposte di Mariah Carey al viaggio nello spazio di Katy Perry sono diventate virali

Un viaggio nello spazio tra le colline: nasce il 'sentiero dei pianeti' a Sogliano

Treno memoria. Viaggio gratis per due giovani - È prorogata a lunedì 14 aprile alle 15 la scadenza del concorso "Il futuro della memoria" per partecipare gratuitamente al Viaggio della memoria, in programma in Austria dall’8 al 12 maggio. Secondo lanazione.it

Due progetti per uno spazio tutto dedicato ai più giovani - Sarà allestito per la prima volta dal 20 al 22 giugno prossimi, in occasione del tradizionale Festival dei Giovani, lo ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Spazio Due Giovani