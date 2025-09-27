Viaggio nello spazio per due giovani studenti di Terni | Esperienza emozionante
Una serata all’insegna della scienza, dell’innovazione e della curiosità. È l’esperienza vissuta da due studenti di Terni, Gaia Collazzoni e Gabriele Neroni che, in occasione della Notte europea dei ricercatori, hanno avuto l’opportunità di visitare la sede dell’Agenzia spaziale italiana a Roma.I. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
