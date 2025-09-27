viaggio in alaska e tour urbani con stefano elmi

GROSSETO A Grosseto due giorni di eventi gratuiti con il Cicloviaggiatore Stefano Elmi, tra tour urbani, racconti dall’Alaska e pedalata nel Parco della Maremma. Oggi e domani la Ciclofficina Ruote Libere – Bike Lab di Grosseto ospita due giornate all’insegna del viaggio lento, della scoperta del territorio e della passione per la bicicletta, con la partecipazione speciale di Stefano Elmi, Cicloviaggiatore "un po’ folle e molto creativo". Stefano Elmi è uno dei volti più interessanti del cicloturismo italiano. Ha attraversato territori estremi, come l’Alaska, vivendo sulla strada e raccontando storie vere di incontri, fatica, bellezza e libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

