Tempo di lettura: < 1 minuto “Grazie al ministro Salvini per le strade provinciali e delle città metropolitane il Mit ha stanziato la cifra record di un miliardo di euro. Mai in passato era stata attribuite tante risorse per la viabilità e per la Campania sono stati assegnati oltre 85 milioni di euro”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “Per la Campania sono disponibili per l’esattezza 85.648.012 milioni di euro. Una cifra importante che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Viabilità provinciale, Barone (Lega): “Grazie a Salvini 85 milioni di euro per la Campania”