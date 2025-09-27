Approvato il Piano attuativo “Natta nord“ al Gallaratese. Con una delibera, la Giunta comunale ha disposto il via libera al progetto di riqualificazione dell’area che insiste tra le vie Croce e Quarenghi, di proprietà di Ediltrenno srl, e tra le vie Natta e Cambi, di proprietà del Comune di Milano, tutte ricomprese nel quartiere Gallaratese del Municipio 8. Un intervento che, riqualificando le aree indicate, la cui superficie complessiva è pari a 28.778 mq, 21.850 dei quali dedicati a verde e spazi pubblici, punta a riorganizzare e rendere più vivibile l’intera zona vicino al nodo di interscambio di Lampugnano, migliorando anche il sistema di mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Natta cambia volto: "Sì al Piano attuativo". Bosco Chiarelli pubblico