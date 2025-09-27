Via Natta cambia volto | Sì al Piano attuativo Bosco Chiarelli pubblico
Approvato il Piano attuativo “Natta nord“ al Gallaratese. Con una delibera, la Giunta comunale ha disposto il via libera al progetto di riqualificazione dell’area che insiste tra le vie Croce e Quarenghi, di proprietà di Ediltrenno srl, e tra le vie Natta e Cambi, di proprietà del Comune di Milano, tutte ricomprese nel quartiere Gallaratese del Municipio 8. Un intervento che, riqualificando le aree indicate, la cui superficie complessiva è pari a 28.778 mq, 21.850 dei quali dedicati a verde e spazi pubblici, punta a riorganizzare e rendere più vivibile l’intera zona vicino al nodo di interscambio di Lampugnano, migliorando anche il sistema di mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
