Via Molinelli Bologna30 | | Lavori troppo timidi
Gli interventi per la sicurezza stradale eseguiti dal Comune in via Molinelli sono "troppo timidi". È lo stesso comitato Bologna30 a storcere il naso di fronte agli ultimi lavori relativi proprio al progetto Città 30 in zona Murri, dove a marzo si è verificato anche un incidente mortale. La portavoce Sara Poluzzi non ci sta e racconta come "soltanto poche proposte di quelle avanzate dal comitato e dai residenti siano state recepite" dall’amministrazione. "I lavori fatti hanno un approccio molto timido – sottolinea Poluzzi –. Nonostante abbiamo segnalato la necessità di rallentare la velocità, di creare proprio delle ‘barriere fisiche’ per andare più piano, sono stati fatti pochi attraversamenti rialzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: molinelli - bologna30
Bologna 30, via Molinelli diventa più sicura: nuova viabilità in Santo Stefano: Bologna, 25 settembre 2025 – Conclusi nei giorni scorsi gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e la moderazione della velocità a Bologna:… http://dlvr.it/TNHMf8 - X Vai su X
Via Molinelli, Bologna30:: "Lavori troppo timidi" - Gli interventi per la sicurezza stradale eseguiti dal Comune in via Molinelli sono "troppo timidi". Secondo msn.com
In via Molinelli terminati i lavori per ridurre la velocità dopo anni di incidenti gravi - Completati i lavori in via Molinelli a Bologna: nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali e illuminazione per migliorare la sicurezza stradale e ridurre la velocità. Riporta gazzettadibologna.it