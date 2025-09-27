Gli interventi per la sicurezza stradale eseguiti dal Comune in via Molinelli sono "troppo timidi". È lo stesso comitato Bologna30 a storcere il naso di fronte agli ultimi lavori relativi proprio al progetto Città 30 in zona Murri, dove a marzo si è verificato anche un incidente mortale. La portavoce Sara Poluzzi non ci sta e racconta come "soltanto poche proposte di quelle avanzate dal comitato e dai residenti siano state recepite" dall’amministrazione. "I lavori fatti hanno un approccio molto timido – sottolinea Poluzzi –. Nonostante abbiamo segnalato la necessità di rallentare la velocità, di creare proprio delle ‘barriere fisiche’ per andare più piano, sono stati fatti pochi attraversamenti rialzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Molinelli, Bologna30:: "Lavori troppo timidi"