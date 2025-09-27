Dopo giorni di disagi, via Mentana torna a essere percorribile in un senso di marcia. Da ieri pomeriggio è stata riaperta una corsia in direzione centro, mentre l’altra resta chiusa per lavori. Il blocco è scattato mercoledì, quando una tubazione dell’acqua ad alta pressione, danneggiata durante lavori sui sottoservizi elettrici eseguiti da una società in subappalto per conto di Enel, aveva ceduto improvvisamente. La fuoriuscita d’acqua aveva saturato il sottosuolo fino a far crollare l’asfalto sotto il peso di un autobus di linea, rimasto incastrato tra lo spavento generale. Grazie agli interventi di BrianzAcque e dei tecnici comunali, si è arrivati alla riapertura di almeno un senso di marcia della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Mentana, riapre una corsia