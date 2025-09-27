Via Maqueda cornicione si stacca da una chiesa e colpisce una passante

Palermotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpita da un pezzo di cornicione della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. Paura ieri in via Maqueda dove una turista di 62 anni è stata ricoverata al Policlinico dopo essere rimasta ferita a causa del distacco di alcuni elementi dall’edificio sacro che si trova all’altezza di via del Celso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maqueda - cornicione

via maqueda cornicione staccaPalermo, crolla parte del cornicione della chiesa: ferita una turista di 62 anni - Pare che la causa sia collegata alle piogge abbondanti dei giorni scorsi. lasicilia.it scrive

via maqueda cornicione staccaTragedia sfiorata a Palermo, crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa: ferita una turista - È crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo . Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Maqueda Cornicione Stacca