Via Maqueda cornicione si stacca da una chiesa e colpisce una passante
Colpita da un pezzo di cornicione della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. Paura ieri in via Maqueda dove una turista di 62 anni è stata ricoverata al Policlinico dopo essere rimasta ferita a causa del distacco di alcuni elementi dall’edificio sacro che si trova all’altezza di via del Celso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: maqueda - cornicione
Palermo, crolla parte del cornicione della chiesa: ferita una turista di 62 anni - Pare che la causa sia collegata alle piogge abbondanti dei giorni scorsi. lasicilia.it scrive
Tragedia sfiorata a Palermo, crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa: ferita una turista - È crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo . Scrive msn.com