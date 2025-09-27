Via libera al regolamento del verde
Monza rinnova i dettami con cui gestire il patrimonio verde. Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato, un testo che per la prima volta estende le sue norme anche alle aree verdi private, segnando una svolta nella gestione del paesaggio urbano. Non più solo parchi pubblici, aree gioco e viali alberati, ma anche siepi, giardini e alberature nei cortili privati dovranno rispettare criteri rigorosi, nell’ottica di una tutela integrata. Il regolamento, frutto di un lavoro corale che ha coinvolto gli uffici tecnici del Comune, l’Ordine degli agronomi e dei dottori forestali, amministratori di condominio, polizia locale, Provincia e comitati cittadini, disciplina la progettazione, la manutenzione e l’arredo del verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
