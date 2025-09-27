Via libera al regolamento del verde

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza rinnova i dettami con cui gestire il patrimonio verde. Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato, un testo che per la prima volta estende le sue norme anche alle aree verdi private, segnando una svolta nella gestione del paesaggio urbano. Non più solo parchi pubblici, aree gioco e viali alberati, ma anche siepi, giardini e alberature nei cortili privati dovranno rispettare criteri rigorosi, nell’ottica di una tutela integrata. Il regolamento, frutto di un lavoro corale che ha coinvolto gli uffici tecnici del Comune, l’Ordine degli agronomi e dei dottori forestali, amministratori di condominio, polizia locale, Provincia e comitati cittadini, disciplina la progettazione, la manutenzione e l’arredo del verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

via libera al regolamento del verde

© Ilgiorno.it - Via libera al regolamento del verde

In questa notizia si parla di: libera - regolamento

Il via libera agli hub urbani accelera il regolamento anti-bazar

Bit2Me ottiene il via libera dalla CNMV: prima piattaforma Fintech di Cripto-Asset conforme al Regolamento MiCA

Regolamento igienico sanitario edilizio: via libera del Consiglio alle modifiche. Novità anche per viabilità e rotatorie

via libera regolamento verdeVia libera al regolamento del verde - Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento del ... ilgiorno.it scrive

Regolamento per gli ecomusei, il via libera del Consiglio Marche - Questa mattina, durante l'ultima seduta della legislatura, il Consiglio regionale ha dato il via libera a maggioranza alla proposta di regolamento. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Regolamento Verde