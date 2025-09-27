Via Appia e Dieta Mediterranea | a Brindisi si celebrano i due beni Unesco

Questo fine settimana prendono il via le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea, e parte anche l'Appia Day, celebrazione nazionale della Via Appia riconosciuta patrimonio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Sabato 27 settembre all'ex convento di Santa Chiara l'illustre geriatra e già docente dell'Università di Bari guiderà un viaggio tra storia e benefici della dieta mediterranea, patrimonio UNESCO insieme alla Via Appia, con il saluto delle istituzioni

