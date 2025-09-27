Vespero Napoletano Mostra sulle Quattro Giornate al Museo di Napoli - Collezione Bonelli
Nell'ambito delle iniziative inserite nel ricco programma della seconda edizione del "Vespero Napoletano" promosso dall'assessorato al Turismo del Comune di Napoli, d'intesa con la Commissione Cultura, sabato 27 nel Museo di Napoli - Collezione Bonelli, sarà inaugurata la mostra: "Le Quattro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: vespero - napoletano
Torna Vespero Napoletano, il Festival del Turismo Lento
Nell’ambito del Festival Vespero Napoletano, prende vita la prima uscita pubblica della rete informale che unisce tre centri culturali guidati da donne: lo storico Archivio Riccardo Dalisi, curato da ... leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it #arte #cultura #desi Vai su Facebook
C’è un nuovo modo di viaggiare che non corre, ma respira: Il festival Vespero Napoletano Il progetto CopenPay di Copenaghen ? I viaggi al femminile Non solo movimento, ma scelta, valore, visione. https://enit.it/it/news-sostenibilit-settembre-n.1… - X Vai su X
Quattro giornate, la mostra al Museo di Napoli - Nell'ambito delle iniziative inserite nel programma della seconda edizione del "Vespero Napoletano" promosso dall'assessorato al Turismo del Comune di Napoli, d'intesa con la Commissione Cultura, saba ... Secondo msn.com
Mostra "Le Quattro Giornate di Napoli" - Collezione Bonelli si inaugura sabato 27 settembre la mostra: "Le Quattro Giornate di Napoli, la rivolta che portò al riscatto del popolo napoletano ". Si legge su ilroma.net