Verstappen esulta in Ferrari! Show di Max in GT3 vince la 4 Ore del Nürburgring

All’esordio in GT3, il campione del mondo di Formula 1 domina al Nürburgring con la Ferrari 296 GT3 e vince la 4 Ore insieme a Chris Lulham. Ora l'olandese punta alla 24 Ore del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen esulta in Ferrari! Show di Max in GT3, vince la 4 Ore del Nürburgring

