Verso la statalizzazione delle scuole comunali dell' infanzia il processo parte dal Comune di Bari
Sulla base dei criteri e delle condizioni definiti nelle linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica pugliese, si è svolto un incontro tra l’assessore all’istruzione del Comune di Bari, Vito Lacoppola, la Uil Scuola e le organizzazioni sindacali di categoria, per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: verso - statalizzazione
CONVERGENZE PARALLELE: SE STATALIZZARE GLI ASSISTENTI EDUCATIVI NON CONVIENE A NESSUNO (TRANNE AL DIRITTO ALL' INCLUSIONE) Giovedì 18/9 h14 su Radio Città Fujiko. Il disegno di legge per la statalizzazione di chi si occupa di ass - facebook.com Vai su Facebook
Pesaro, per la scuola dell’infanzia di via Filzi c'è il primo step verso la statalizzazione: progetto presentato in commissione. L'assessore Murgia rassicura tutti - Primo step per la proposta di statalizzazione della scuola dell’infanzia La Giostra di via Filzi che ieri è stata presentata alla III Commissione consiliare. Segnala corriereadriatico.it
Sarnico, lavori al termine alla scuola per l'infanzia. Si va verso la statalizzazione - Si va verso la statalizzazione Lavori quasi conclusi a Sarnico per la realizzzione della scuola dell'infanzia. Si legge su ecodibergamo.it