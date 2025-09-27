Verso la manifestazione nazionale per la Palestina | un pullman anche da Reggio Calabria

Reggiotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Calabria risponde all’appello per la manifestazione nazionale per la Palestina del 4 ottobre a Roma. Il coordinamento Pro Palestina reggino, insieme a diverse realtà associative e solidali operanti sul territorio, sta organizzando un pullman per permettere a tutte e tutti di partecipare a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

