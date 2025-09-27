Verso Benevento-Trapani Auteri | Bisogna essere più ‘ignoranti’ in campo sicuro della reazione dopo Picerno
Tempo di lettura: 3 minuti Vigilia di Benevento-Trapani, snodo importante della stagione di entrambe le squadre. I giallorossi sono reduci dal beffardo pareggio di Picerno (2-2) dopo essere stati in vantaggio 2-0 a trenta minuti dalla fine. A presentare la gara nella consueta conferenza stampa mister Auteri: INSIDIE – “ Il dato vale anche per gli altri che sono alle terza gara in una settimana. In questi tre giorni abbiamo recuperato le energie. Complessivamente il gruppo sta bene. Sceglierò chi sta meglio. Stanno tutti bene e non ci sono grosse problematiche. E’ chiaro che chi ha ripreso da poco non ha i novanta minuti nelle gambe”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: verso - benevento
Benevento, nuove maglie in arrivo: “Domani guarda verso la casa di tutti noi…”
Salernitana, Tumminello verso Benevento: le possibile alternative dal girone B
La Ternana va verso la penalizzazione. Salta l’amichevole di oggi con il Benevento
Le parole del difensore giallorosso verso la prima giornata di campionato #Benevento Vai su Facebook
Verso Benevento ? #BeneventoAtalantaU23 #GoAtalantaGo ? - X Vai su X
Benevento-Trapani, conferenza stampa Auteri: «Mi aspetto conferme. Oukhadda può giocare a sinistra» - Domani il Benevento ospiterà il Trapani per far vedere di essere finalmente guarito, dopo la vittoria di Cerignola. Si legge su ilmattino.it
Benevento-Trapani, Auteri: «Siamo mancati nell'aggressione. Sono deluso» - Trapani, il tecnico giallorosso, Gaetano Auteri ha commentato il ko in sala stampa: «Il gol preso è sintomatico della nostra incapacità di aggredire come si deve. Segnala ilmattino.it