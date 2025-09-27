Versace la Primavera-estate 2026 di Dario Vitale è un atto di rottura e desiderio

Il nuovo direttore creativo ha debuttato alla Pinacoteca Ambrosiana con una collezione che guarda agli anni Ottanta di Gianni Versace, e li rilegge con una sensualità reale e volutamente scomposta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

