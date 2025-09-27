Versace la Primavera-estate 2026 di Dario Vitale è un atto di rottura e desiderio

Il nuovo direttore creativo ha debuttato alla Pinacoteca Ambrosiana con una collezione che guarda agli anni Ottanta di Gianni Versace, e li rilegge con una sensualità reale e volutamente scomposta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Versace, la Primavera-estate 2026 di Dario Vitale è un atto di rottura e desiderio

|| STAY! Hyunjin con il nuovo direttore artistico Dario Vitale all’evento privato Primavera/Estate 2026 di Versace alla Fashion Week di Milano via @/dazedkorea ! ORDINA & ASCOLTA “KARMA” IN ITALIA ORA! http://skz-italia.carrd.co/#karma -mary # - X Vai su X

La passerella primavera/estate 2026 di Missoni traduce visivamente il concetto di “benessere estivo” con ragazze dai lunghi capelli e un nuovo trucco nude tutto incentrato sulla sottrazione. - facebook.com Vai su Facebook

