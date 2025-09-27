Verrà l’estate è uscito l’Ep di Morgan e Panella

MILANO – Dal 26 settembre è disponibile su tutte le piattaforme streaming e download il nuovo Ep di Morgan e Panella dal titolo “Verrà L’Estate”, pubblicato su INCIPIT RECORDS e distribuito da EGEA MUSIC. Il singolo “Verrà L’Estate” firmato da Morgan Panella è prodotto e arrangiato da Morgan, mixato da Celeste Frigo e masterizzato da Chris Gehringer. Il videoclip realizzato da Morgan in doppio formato, portrait e landscape, è un apparato di informazioni grafiche e testuali che completano la confezione. Per la prima volta, all’età di 75 anni, l’autore del Battisti geniale decide di esporre il suo nome in copertina, non tra parentesi nei credits dell’album, da dietro le quinte, ma mettendolo in scena, da coprotagonista, accanto a quello del complicato musicista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

