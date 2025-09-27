Se vincere aiuta a vincere la Roma ha messo due tasselli importanti in questa settimana di fine settembre, i successi con la Lazio nel derby e con il Nizza in Europa League che hanno portato punti importanti nelle rispettive competizioni che hanno dato un boost importante a livello morale. Dopo l’ottima partenza contro Bologna e Pisa era arrivato il ko col Torino, e la speranza è quello di un risultato diverso che cali il tris di vittorie consecutive, contro un Verona tutt’altro che arrendevole e capace di mostrare cose molto interessanti nelle ultime settimane. Sì l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano del Venezia, ed un successo che ancora manca in questa Serie A, ma gli ultimi pareggi con Cremonese e Juventus hanno messo in mostra una squadra più viva che mani, capace di mettere in difficoltà avversi di un certo spessore e pronta a vendere cara la pelle anche all’ Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verona gagliardo, dal contropiede ad un attacco Giovane: la Roma sa cosa fare