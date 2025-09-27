Verissimo gli ospiti e le anticipazioni di oggi sabato 27 settembre

Periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Oggi, sabato 27 settembre, e domani, domenica 28, torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, 'Verissimo'. Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verissimo - ospiti

VERISSIMO: SIMONA VENTURA E IL FIGLIO DI BAUDO IN ESCLUSIVA TRA GLI OSPITI DEL TALK SHOW

Verissimo 2025 di Silvia Toffanin, quando inizia su Canale 5? Date e anticipazioni ospiti

Verissimo torna con la nuova edizione: gli ospiti del 14 e 15 settembre 2025

verissimo ospiti anticipazioni oggiVerissimo, gli ospiti e le anticipazioni di oggi sabato 27 settembre - Oggi, sabato 27 settembre, e domani, domenica 28, torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, 'Verissimo'. Da msn.com

verissimo ospiti anticipazioni oggiVerissimo con Silvia Toffanin: le anticipazioni del weekend 27-28 settembre - Storie, ospiti speciali e momenti emozionanti nel weekend di Verissimo con Silvia Toffanin. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Ospiti Anticipazioni Oggi