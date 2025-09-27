Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025

Tutto pronto per il primo appuntamento di oggi di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Il programma televisivo di interviste torna con il duplice appuntamento settimanale su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste delle puntate in onda sabato 27 e domenica 28 settembre 2025. Verissimo, gli ospiti di oggi: sabato 27 settembre 2025. Oggi, sabato 27 settembre 2025 dalle ore 16.30 torna Verissimo con la puntata del sabato condotta come sempre da Silvia Toffanin su Canale 5. Spazio a nuove interviste a protagonisti e personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione pronti a condividere con i telespettatori i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025

