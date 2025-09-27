Verissimo Ascanio Pacelli si racconta | Torno al Grande Fratello dopo 20 anni VIDEO

Comingsoon.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascanio Pacelli è stato ospite della puntata di Verissimo di oggi, sabato 27 settembre, per raccontare il suo ritorno al Grande Fratello come opinionista!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

verissimo ascanio pacelli si racconta torno al grande fratello dopo 20 anni video

© Comingsoon.it - Verissimo, Ascanio Pacelli si racconta: "Torno al Grande Fratello dopo 20 anni" (VIDEO)

In questa notizia si parla di: verissimo - ascanio

‘Verissimo’, Ascanio Pacelli racconta il suo ritorno al Grande Fratello

Verissimo, tra gli ospiti del week-end Katia Ricciarelli, Mattia Furlani e Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli in lacrime a Verissimo prima del GF: “Su Katia avevo ragione, la desidero ancora”

verissimo ascanio pacelli raccontaVerissimo, Ascanio Pacelli si racconta: "Torno al Grande Fratello dopo 20 anni" (VIDEO) - Ascanio Pacelli è stato ospite della puntata di Verissimo di oggi, sabato 27 settembre, per raccontare il suo ritorno al Grande Fratello come opinionista! Lo riporta comingsoon.it

verissimo ascanio pacelli raccontaAscanio Pacelli in lacrime a Verissimo. Sul matrimonio con Katia Pedrotti: «Non ci può essere sempre la fiamma del primo anno» - Oggi, sabato 27 settembre, ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ci sarà anche Ascanio Pacelli. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Ascanio Pacelli Racconta