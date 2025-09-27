Verissimo 27 e 28 settembre | katia ricciarelli e i conduttori di tu si que vales tra gli ospiti
Le prossime puntate di Verissimo, in programmazione su Canale 5 nel fine settimana del 27 e 28 settembre, offrono un ricco palinsesto di interviste esclusive, storie emozionanti e approfondimenti sui personaggi più seguiti. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin si distingue per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con contenuti variegati e momenti di grande impatto emotivo. le interviste principali della puntata di sabato. focus su Tu Si Que Vales: presentazione della nuova stagione. Nella puntata del 27 settembre, si dedica ampio spazio alla presentazione della nuova edizione di Tu Si Que Vales, il celebre show dedicato ai talenti emergenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: verissimo - settembre
La forza di una donna anche il weekend dal 13 Settembre prima di Verissimo
Innocenza cancellata: dal 13 settembre arrivano la forza di una donna e verissimo su canale 5
Katia Ricciarelli a Verissimo domenica 14 settembre: le importanti rivelazioni dopo la morte di Pippo Baudo
#Verissimo: Ospiti delle puntate del 27 e 28 Settembre 2025 #27settembre #TemptationIsland - X Vai su X
Chi ha vinto la prima sfida tra Domenica In e Verissimo? E com’è andato il duello serale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna? Gli ascolti TV di domenica 21 settembre ? - facebook.com Vai su Facebook
Verissimo, gli ospiti del 27 e 28 settembre: torna Katia Ricciarelli, ci sono i conduttori di Tu Si Que Vales - Toffanin dialoga con Mattia Furlani, vincitore della medaglia d'oro ai Mondiali di salto in lungo. maridacaterini.it scrive
Mattia Furlani sbarca a Verissimo, tutti gli ospiti del 27 e 28 settembre - Nel weekend in arrivo Silvia Toffanin celebrerà gli ultimi traguardi dell'atletica italiana e in particolare intervisterà Mattia Furlani. Si legge su corrieredellosport.it