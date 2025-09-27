Venticinque candeline per il Giardino della Minerva | ben millecentocinquantuno visitatori per celebrarlo

Salernotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notevole successo per il "compleanno" del Giardino della Minerva, venerdì. Millecentocinquantuno visitatori hanno colto l'occasione della celebrazione del 25° anniversario, per ammirare lo storico Giardino della Scuola Medica Salernitana.“I lavori di restauro ed ampliamento di recente completati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: venticinque - candeline

Cerca Video su questo argomento: Venticinque Candeline Giardino Minerva