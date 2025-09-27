Ventenne accoltellato in piazza nella notte è giallo | indagano i carabinieri
Questa notte i carabinieri di Ercolano sono intervenuti nell’Ospedale del Mare per una persona ferita con armi da taglio. Poco prima, infatti, un 20enne incensurato del posto era stato trasferito al pronto soccorso perché colpito con più fendenti in più punti del corpo. Da una prima sommaria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
