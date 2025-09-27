ventenne accoltellato da coetaneo ad ercolano indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minuto Accoltellato pià volte da un coetaneo: ci sarebbe questo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, dietro il ferimento di un ventenne, ieri sera ad Ercolano. I carabinieri sono intervenuti nell’ospedale del Mare dove poco prima il ragazzo, incensurato del posto, era stato trasferito al pronto soccorso perché colpito con più fendenti in più punti del corpo. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane sia stato aggredito da un suo coetaneo a piazza Pugliano per motivi ancora da chiarire. La vittima è ricoverata in osservazione con una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

