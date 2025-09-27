Venezuela Maduro attacca gli imbecilli imperialisti di YouTube

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro si è scagliato contro la piattaforma YouTube dopo la scomparsa del suo account una settimana fa. “Più censura, più il messaggio arriva. Continuate a censurare, imbecilli imperialisti di YouTube, continuate a censurare”, ha detto Maduro durante un discorso televisivo con alti ufficiali militari. L’account YouTube di Maduro aveva più di 200.000 follower prima di diventare inaccessibile e veniva utilizzato per pubblicare i discorsi del presidente venezuelano, nonché estratti del suo programma settimanale sulla televisione di Stato venezuelana. Questo avviene nel contesto delle crescenti tensioni tra Venezuela e Stati Uniti per il dispiegamento di navi da guerra e aerei da combattimento statunitensi nei Caraibi meridionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

