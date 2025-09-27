Venezia-Spezia seguite la diretta

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia, 27  settembre 2025 – Seguite qui, a partire dalle ore 15, la diretta della sfida tra Venezia e Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

venezia spezia seguite la diretta

© Sport.quotidiano.net - Venezia-Spezia, seguite la diretta

In questa notizia si parla di: venezia - spezia

Palermo, c'è Palumbo. Spezia, Empoli e Venezia per la svolta: così si muovono le big

Gol annullati, prodezze e traverse: il Venezia batte il Bari. Sorpresa Carrarese a La Spezia

Serie B: il Cesena fa il blitz a Venezia e aggancia in testa il Palermo. Spezia flop

venezia spezia seguite direttaCalcio Serie B: Venezia-Spezia. Segui la diretta testuale - Battendo il Verona nel derby di Coppa Italia, il Venezia si è regalato un prestigioso ottavo di finale a San Siro contro l'Inter. Come scrive rainews.it

venezia spezia seguite direttaLo Spezia in campo a Venezia. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE - Niente conferenza stampa per Luca D'Angelo alla vigilia, solo una dichiarazione sul periodo non brillante degli Aquilotti ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Venezia Spezia Seguite Diretta