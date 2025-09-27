Forte dei Marmi, 27 settembre 2025 – Il tempio delle focaccine dal gusto eterno è pronto a passare di mano. “ Da Valè ” sarà rilevato infatti (la firma per il passaggio verrà formalizzata a breve) da un noto imprenditore con affari anche nel settore food, e si conclude così la gestione di Carla Saltini, titolare di un’azienda di prosciutto a Parma e di una rivendita di prodotti italiani a Parigi, che investirà le sue energie sul bagno Vasco, preso in concessione lo scorso anno. Saltini è subentrata alla guida di Valè nel 2020 mantenendo la continuità dell’offerta e traghettando nel 2024 quell’attività che si affaccia su piazza Garibaldi al lusinghiero traguardo dei 100 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venduto lo storico ‘Da Valè’ a Forte dei Marmi, subentra un noto imprenditore