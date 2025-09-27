Vendo tre biglietti per il concerto di Vasco ma è una truffa
“Tre biglietti per il concerto di Vasco al prezzo di 265 euro”: un’offerta apparentemente conveniente che, però, si è rivelata una truffa. È successo nei giorni scorsi a un cittadino di San Candido che, dopo aver versato i soldi tramite bonifico, non ha ricevuto niente in cambio.Accortosi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Acquista tre biglietti per il concerto di Vasco, ma è una truffa - I carabinieri consigliano di "diffidare di inserzioni eccessivamente convenienti, di verificare l'affidabilità del venditore e di privileg ... Da altoadige.it
Truffa online: biglietti del concerto di Vasco Rossi pagati e mai ricevuti - Ritenuto responsabile del raggiro un 42enne della provincia di Torino, denunciato ... Secondo rainews.it