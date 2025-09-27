Vende falso vino Zibibbo denunciato imprenditore tedesco | produzione scoperta dai carabinieri di Roma e Messina

I carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e Messina, sotto la direzione della Procura di Marsala, hanno scoperto una produzione e commercializzazione di vino con falsa denominazione «Zibibbo di Pantelleria». L'attività, avviata mediante il monitoraggio dei siti web e social network, ha permesso di accertare che una società con sede in Germania vendeva bottiglie di vino, in Italia e in.

