Velletri Il 27 e 28 Settembre torna la Festa del Buttero Contemporaneo nella cornice del Parco dei Castelli Romani

Cronache Cittadine VELLETRI (Luciana Vinci) –Arte equestre, valorizzazione del territorio laziale – unicum di biodiversità – e riscoperta delle meraviglie di prossimità: L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Velletri. Il 27 e 28 Settembre torna la Festa del Buttero Contemporaneo nella cornice del Parco dei Castelli Romani

In questa notizia si parla di: velletri - settembre

Segni. Rassegna “Itinerari Organistici nelle Diocesi di Velletri-Segni e Frascati”. Domenica 14 Settembre in Cattedrale concerto del M° Daniele Rossi

Velletri. Le attività a cura dei Musei Civici in programma dal 15 al 30 Settembre. Festa dell’Uva e dei Vini

Si svolgerà lunedì 29 settembre, a partire dalle ore 15:30, l’Open Day dell’Università delle Tre Età di Velletri, presso l’Aula Magna del CREA (ex Cantina Sperimentale). - facebook.com Vai su Facebook

Il 27 e 28 settembre le Giornate europee del patrimonio: da Pompei a Milano, visite e aperture dei musei a 1 euro - Il tema dell’edizione 2025 è “Architetture: l’arte di costruire” ed è la traduzione di “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”, lo slogan scelto dal Consiglio d’Europa e ... Secondo msn.com

Le dieci sagre toscane a cui non puoi mancare: weekend 27 e 28 settembre, il programma - Gli appuntamenti del 27 e 28 settembre in Toscana: tante occasioni per gustare prelibatezze gastronomiche e ballare al ritmo di buona musica. Si legge su lanazione.it