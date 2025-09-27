Vede la Polfer e scappa bloccato in piazza Garibaldi | era ricercato da 10 anni per droga
Gli agenti della Polfer hanno arrestato un ricercato albanese, destinatario di un ordine di carcerazione per traffico internazionale di stupefacenti; è stato bloccato davanti alla stazione centrale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
