Vede la Polfer e scappa bloccato in piazza Garibaldi | era ricercato da 10 anni per droga

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Polfer hanno arrestato un ricercato albanese, destinatario di un ordine di carcerazione per traffico internazionale di stupefacenti; è stato bloccato davanti alla stazione centrale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vede - polfer

Cerca Video su questo argomento: Vede Polfer Scappa Bloccato