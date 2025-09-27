Vecchi a Inter TV | La strada è quella giusta il nostro obiettivo numero uno è sempre lo stesso!

L’allenatore dell’Inter U23, Stefano Vecchi, ha commentato così il successo ottenuto contro la Triestina in campionato. L’ Inter U23 prosegue il suo momento positivo in campionato, superando la Triestina con un convincente 2-0 e centrando la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie C. Un risultato che conferma la crescita della formazione allenata da Stefano Vecchi, tecnico esperto di calcio giovanile e già protagonista in passato con la Primavera nerazzurra. L’allenatore ha commentato il successo ai microfoni di Inter TV. Contro i friulani, la seconda squadra interista ha dimostrato solidità difensiva, concedendo pochissimo agli avversari e mantenendo la porta inviolata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vecchi a Inter TV: «La strada è quella giusta, il nostro obiettivo numero uno è sempre lo stesso!»

Serie C, Inter U23-Triestina 2-0 (14' Topalovic, 80' Kamate) E' una splendida Inter Under 23 quella di Stefano Vecchi. Terza vittoria consecutiva, la prima in casa. Trascinata ancora una volta da Topalovic e Kamate, l'Inter dimostra una maggiore consapevolezz - X Vai su X

