Valtur Brindisi | contro Cremona il primo vero test impegnativo del campionato
BRINDISI - Se la prima partita di campionato contro Ruvo è stata vinta con relativa facilità e ritenuta da molti un banco di prova inattendibile per la modestia della formazione avversaria, in relazione alle potenziali capacità della Valtur Brindisi, questa con il Cremona può rappresentare un. 🔗 Leggi su Today.it
Felici di iniziare questa avventura con Valtur Brindisi! ? Alberami sarà al fianco della squadra anche per compensare parte delle emissioni generate dagli spostamenti e trasferte Insieme per un futuro più sostenibile e biancoazzurro! - facebook.com Vai su Facebook
