Continua senza sosta la preparazione di Modena Volley, che in settimana ha accolto Ahmed Ikhbayri e Arthur Bento e ieri Matias Giraudo, tutti giocatori al rientro dopo il Mondiale disputato nelle Filippine con le rispettive nazionali ovvero Libia, Brasile e Argentina. Tutti e tre sono rientrati dalla trasferta iridata con un bagaglio di esperienza in più, e in particolare l’opposto e lo schiacciatore si sono fatti notare per la prima volta a livello internazionale proprio in questa lunga estate, indipendentemente dai risultati poi conseguiti. La squadra di Alberto Giuliani è quindi ormai a ranghi completi, mancano soltanto Anzani e Porro che oggi giocheranno la semifinale iridata contro la Polonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, tre pedine in più. Ikhbayry, Bento e Giraudo