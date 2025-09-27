Valsa tre pedine in più Ikhbayry Bento e Giraudo
Continua senza sosta la preparazione di Modena Volley, che in settimana ha accolto Ahmed Ikhbayri e Arthur Bento e ieri Matias Giraudo, tutti giocatori al rientro dopo il Mondiale disputato nelle Filippine con le rispettive nazionali ovvero Libia, Brasile e Argentina. Tutti e tre sono rientrati dalla trasferta iridata con un bagaglio di esperienza in più, e in particolare l’opposto e lo schiacciatore si sono fatti notare per la prima volta a livello internazionale proprio in questa lunga estate, indipendentemente dai risultati poi conseguiti. La squadra di Alberto Giuliani è quindi ormai a ranghi completi, mancano soltanto Anzani e Porro che oggi giocheranno la semifinale iridata contro la Polonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
