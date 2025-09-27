Valle d’Aosta domani al voto per le Regionali Forti i partiti autonomisti

In Valle d'Aosta, nella sola giornata di domenica 28 settembre, si voterà per l'elezione del Consiglio regionale e per 65 comuni, compresa la città di Aosta. Ci sarà il ritorno alle tre preferenze, con una decisione del Consiglio regionale, il 27 febbraio 2025 poi confermata da un referendum il 10 agosto. Valle d'Aosta, il Consiglio Regionale. Il Consiglio regionale è composto da 35 consiglieri eletti con sistema proporzionale. Rispetto alle altre Regioni italiane, la Valle d'Aosta e la Provincia di Bolzano, come territori autonomi hanno una propria legge elettorale, e non eleggono direttamente il presidente.

Ieri abbiamo chiuso la campagna elettorale in Valle d’Aosta insieme ai candidati del Movimento 5 Stelle e a tante persone straordinarie che hanno scelto di mettersi in gioco per la propria comunità. Ogni volta che incontro cittadini e attivisti che dedicano temp - facebook.com Vai su Facebook

Oggi in Valle d’Aosta, una terra meravigliosa che ogni volta sorprende per la sua bellezza e vitalità. Prima al Conservatoire, l’Istituto Musicale Pareggiato, dove è stato emozionante assistere a una straordinaria esibizione degli allievi. Poi ho incontrato i rappre - X Vai su X

