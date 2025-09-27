Valle d’Aosta domani al voto per le Regionali Forti i partiti autonomisti

Gbt-magazine.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Valle d’Aosta, nella sola giornata di domenica 28 settembre, si voterà per l’elezione del Consiglio regionale e per 65 comuni, compresa la città di Aosta. Ci sarà il ritorno alle tre preferenze, con una decisione del Consiglio regionale, il 27 febbraio 2025 poi confermata da un referendum il 10 agosto. Valle d’Aosta, il Consiglio Regionale. Il Consiglio regionale è composto da 35 consiglieri eletti con sistema proporzionale. Rispetto alle altre Regioni italiane, la Valle d’Aosta e la Provincia di Bolzano, come territori autonomi hanno una propria legge elettorale, e non eleggono direttamente il presidente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

valle d8217aosta domani al voto per le regionali forti i partiti autonomisti

© Gbt-magazine.com - Valle d’Aosta domani al voto per le Regionali. Forti i partiti autonomisti

In questa notizia si parla di: valle - aosta

Aliante precipita in Valle d'Aosta, morto il pilota

Precipita aliante in Valle d’Aosta: morto il pilota

Aliante precipita in Valle d’Aosta, morto il pilota: sul luogo dell’incidente Vigili del Fuoco e sanitari 118

valle d8217aosta domani votoCome si vota alle Elezioni Regionali Marche e Valle d’Aosta 2025/ Candidati, liste e info sul voto disgiunto - Come si vota alle Elezioni Regionali Marche e Valle d'Aosta 2025: preferenze, voto disgiunto, date, candidati e lista. Si legge su ilsussidiario.net

Valle d'Aosta al voto il 28 settembre: autonomisti a caccia dell’exploit ma l’incertezza domina - La parola d'ordine per le prossime elezioni regionali in Valle d'Aosta, il 28 settembre, è “grande incertezza”. Lo riporta torino.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Valle D8217aosta Domani Voto