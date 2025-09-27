Valerio Gentili nuovo comandante | | Pronto a dare il mio contributo

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 settembre scorso il colonnello Valerio Gentili ha assunto l’incarico di nuovo comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli. Nato a Roma nel 1974, diplomato all’I.T.C.G. ’M. Buonarroti’ di Frascati e laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma ’Tor Vergata’, Gentili proviene dal 154° Corso A.U.C. e dal 43° Corso Applicativo della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. La sua carriera si è sviluppata in contesti complessi e delicati: dal comando di plotone presso il XII Battaglione Carabinieri Sicilia a Palermo, al Nucleo Vigilanza del carcere di Trani, fino alla guida dei Nuclei Operativo e Radiomobile di Andria e della II Sezione del Nucleo Investigativo a Catania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

valerio gentili nuovo comandante pronto a dare il mio contributo

© Ilrestodelcarlino.it - Valerio Gentili nuovo comandante:: "Pronto a dare il mio contributo"

In questa notizia si parla di: valerio - gentili

valerio gentili nuovo comandanteGentili nuovo comandante Nor dei Carabinieri di Ascoli Piceno - Dal 20 settembre il colonnello Valerio Gentili ha assunto l'incarico di comandante del reparto operativo del comando pr ... Scrive msn.com

valerio gentili nuovo comandanteAscoli Piceno - Il ten. col. Gentili alla guida del Reparto Operativo dei carabinieri - Dal 20 settembre 2025 il Tenente Colonnello Valerio Gentili ha assunto ufficialmente l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno. Si legge su veratv.it

Cerca Video su questo argomento: Valerio Gentili Nuovo Comandante