Valerio Gentili nuovo comandante | | Pronto a dare il mio contributo

Dal 20 settembre scorso il colonnello Valerio Gentili ha assunto l’incarico di nuovo comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli. Nato a Roma nel 1974, diplomato all’I.T.C.G. ’M. Buonarroti’ di Frascati e laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma ’Tor Vergata’, Gentili proviene dal 154° Corso A.U.C. e dal 43° Corso Applicativo della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. La sua carriera si è sviluppata in contesti complessi e delicati: dal comando di plotone presso il XII Battaglione Carabinieri Sicilia a Palermo, al Nucleo Vigilanza del carcere di Trani, fino alla guida dei Nuclei Operativo e Radiomobile di Andria e della II Sezione del Nucleo Investigativo a Catania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

