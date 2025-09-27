Valeria Loreti che prepara la benzina alle Ferrari | Sempre più donne in Formula 1 Discriminazioni? Azzerate dai risultati
A margine del GP di Monza abbiamo incontrato la responsabile scientifica per il Motorsport di Shell che si occupa dello sviluppo di carburanti per il team di Maranello. «Una professoressa mi ha fatto innamorare della chimica, mio padre delle corse automobilistiche. Il mio lavoro? Come preparare un cocktail, che deve piacere al motore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Benzina e F1: il presente e il futuro visti da Shell Chimica, tecnologia, nuovi regolamenti e Scuderia Ferrari HP. Di questo abbiamo parlato con Valeria Loreti, responsabile del team Shell che si occupa dei dei carburanti per i motori della Scuderia Ferrari in F1. - facebook.com Vai su Facebook
