Valeria Loreti che prepara la benzina alle Ferrari | Sempre più donne in Formula 1 Discriminazioni? Azzerate dai risultati

Vanityfair.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A margine del GP di Monza abbiamo incontrato la responsabile scientifica per il Motorsport di Shell che si occupa dello sviluppo di carburanti per il team di Maranello. «Una professoressa mi ha fatto innamorare della chimica, mio padre delle corse automobilistiche. Il mio lavoro? Come preparare un cocktail, che deve piacere al motore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

valeria loreti che prepara la benzina alle ferrari sempre pi249 donne in formula 1 discriminazioni azzerate dai risultati

© Vanityfair.it - Valeria Loreti, che «prepara» la benzina alle Ferrari: «Sempre più donne in Formula 1. Discriminazioni? Azzerate dai risultati»

In questa notizia si parla di: valeria - loreti

valeria loreti prepara benzinaValeria Loreti, che «prepara» la benzina alle Ferrari: «Sempre più donne in Formula 1. Discriminazioni? Azzerate dai risultati» - A margine del GP di Monza abbiamo incontrato la responsabile scientifica per il Motorsport di Shell che si occupa dello sviluppo di carburanti per il team di Maranello. Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Valeria Loreti Prepara Benzina