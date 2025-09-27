S ulle passerelle Autunno-Inverno 20252026 la tendenza animalier è ovunque, come una seconda pelle. Tra abiti leopardati, cappotti zebrati e accessori maculati da accostare. Gli stilisti reinterpretano il tema in chiave raffinata. Giocando con nuove proporzioni, tessuti sorprendenti e un’attitudine magnetica. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Leggi anche › Brivido felino. Il leopardo torna a ruggire nei look delle star Le stampe selvagge di ultima generazione si affermano come statement sofisticato. Decise a rivelare una femminilità potente, ma mai aggressiva. Lontano dai cliché del sexy forzato, oggi queste fantasie elevano il guardaroba, donandogli charme ed eleganza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Valentino, Balmain, Emporio Armani, Saint Laurent: l’animalier conquista l’Inverno 2025 e si trasforma nell’alleato perfetto per una femminilità decisa e chic. Selvaggio, sì. Ma con grazia