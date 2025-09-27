Valditara | Il docente deve insegnare non indottrinare

Durante un intervento a L'Italia dei conservatori, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto a una domanda che toccava uno dei punti più delicati del rapporto tra scuola e formazione: la possibilità che l’insegnamento si trasformi in veicolo di propaganda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara lancia la sfida: “L’intelligenza artificiale rivoluzionerà la scuola italiana, ma il docente resta insostituibile”

Valditara: “Non è repressivo dire che servono regole, rispetto e responsabilità. Non è accettabile che uno studente si permetta di dire a un docente che di lui non gli importa nulla”

Valditara ha raccolto il mio appello sul minuto di silenzio per la pace: ora tocca a ciascun docente

Stipendi docenti, Valditara: "Dobbiamo aumentare le risorse a disposizione. Con welfare e assicurazione sanitaria in arrivo anche Piano Casa"

Valditara annuncia specializzazione con Indire, continuità didattica e piano casa per docenti di sostegno: più stabilità e qualità per la scuola.

Valditara: “Norme sulla condotta per insegnare la cultura del rispetto”/ “Servono confini netti e chiari” - Il ministro dell’istruzione, Valditara, è stato intervistato nella serata di ieri dal programma di Rai Uno, Cinque Minuti. Riporta ilsussidiario.net

Stipendi docenti, come si fa a pagarli così poco? Valditara: “Condivido. Bloccati per 10 anni, ora ci sono incrementi” - Oggi, 15 settembre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato presente alla trasmissione Coffee Break, su La7. Come scrive tecnicadellascuola.it