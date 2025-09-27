Valditara e Giuli portino a scuola due ore settimanali di ‘educazione alle immagini e digitale’!

Dal 24 al 26 settembre, Palermo è diventata la capitale del “cinema nelle scuole”, ospitando la terza edizione delle “Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola”, promosse dal Ministero della Cultura (Mic) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (l’Usr diretto da Giuseppe Piero): tre giorni intensi di laboratori e dibattiti sull’educazione all’immagine nelle scuole italiane, alla luce delle quattro edizioni dei bandi “Cips” ovvero “Cinema e Immagini per la Scuola”. Come per il crollo dell’occupazione nel settore cine-audiovisivo recentemente denunciato (-90 % nel 2024), anche questa iniziativa è purtroppo passata quasi inosservata ai media “mainstream”, pur ponendosi “controcorrente” rispetto alla linea restrittiva del ministro Giuseppe Valditara sul digitale e sugli smartphone in classe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Valditara e Giuli portino a scuola due ore settimanali di ‘educazione alle immagini e digitale’!

