Valdimontone in festa Il programma completo
Fervono i preparativi in via dei Servi, con oltre 150 contradaioli ‘al lavoro’: il Valdimontone è pronto a festeggiare in grande la sua 49ma vittoria, riportata sul Campo lo scorso 16 agosto, da Anda e Bola e Giuseppe Zedde. Una corsa che Gingillo ha condotto con autorità, resistendo a ogni attacco, fino al trionfo finale, atteso, voluto, arrivato 13 anni dopo l’ultimo. Una gioia incontenibile per i contradaioli che, in questo mese e oltre di cenini, canti, brindisi ed entusiasmo hanno riempito il rione con numeri importanti. E saranno circa 2700 all’attesissima Cena della Vittoria, che si svolgerà sabato 4 ottobre: a servire ci saranno i camerieri, ma in cucina, a dilettarsi ai fornelli, ci saranno i montonaioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
