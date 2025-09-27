Vailate nel buio sei asini spuntano sulla strada Un’auto li travolge muoiono due animali

Vailate (Cremona), 27 settembre 2025 – Singolare incidente questa notte sulla strada che introduce a Vailate. All'altezza del nuovo supermercato una Volkswagen T-Rock si è trovata la strada sbarrata da sei asini e non è riuscito a evitare di investirli, con conseguenze mortali per due di loro, letali per l'auto e con ferite per i due giovani che erano nella vettura. Erano le 23,30 quando un'auto stava viaggiando verso il paese. Arrivata nei pressi della nuova zona industriale, davanti all'auto si sono parati sei asini. Inutile il tentativo di frenata del conducente: gli asini sono stati investiti e per due di loro non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri quattro sono fuggiti nei campi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

