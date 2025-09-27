Uto Ughi in Duomo con i Virtuosi italiani | La musica è un linguaggio universale contro l’odio e la violenza

Milano – Scomparso da anni dalle scene dei teatri nazionali e internazionali il violinista Uto Ughi, nato a Busto Arsizio 81 anni fa, riparte con un progetto itinerante che si propone di diffondere la musica classica tra le nuove generazioni e di supportare i giovani talenti. Dopo aver toccato Assisi e Cuneo l’altra sera Ughi si è esibito all’interno del Duomo di Milano. Il ministero dell’Istruzione e del Merito, la Fondazione Uto Ughi, con il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Milano e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano sostengono il progetto; la serata è stata realizzata con il sostegno di Eni, main sponsor, i partners Allianz Bank Financial Advisor Spa e Gennaretti Spa, Il violinista ha proposto le Quattro Stagioni di Vivaldi accompagnato da “I Virtuosi Italiani”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

