Use Computer Gross È subito grande sfida

Duecentootto giorni dopo al Pala Sammontana di Empoli sarà ancora Use Computer Gross contro Junior Libertas Casale. Se lo scorso 2 marzo la gara era valida come terza giornata dei play-in gold della conference Nord-Ovest di Serie B Interregionale, la sfida di stasera alle 21 segnerà il debutto stagionale di entrambe le compagini. I due precedenti della passata stagione sorrisero entrambi ai biancorossi empolesi, che dopo aver vinto il match casalingo si imposero anche al ritorno in Piemonte a Casale Monferrato. Le amichevoli precampionato hanno detto che la squadra di coach Valentino è già abbastanza avanti per quanto concerne l’amalgama del gruppo e la dedizione al lavoro, deve chiaramente ancora crescere in sintonia nel gioco e intensità nelle due fasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

